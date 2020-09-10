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В погоне за толерантностью: в США поменяли имя престижной награды для пожарных

Виктория Ивашечкина
07:27 10.09.2020
Медаль решили переименовать в честь погибшего во время теракта в Нью-Йорке спасателя.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В США поменяли название одной из самых престижных наград. Это медаль, которую вручают пожарным за героизм, проявленный при исполнении профессионального долга.

Награда была учреждена более 150-ти лет назад и все это время носила имя Джеймса Гердона Беннетта - миллионера и газетного магната, основавшего издание New York.

Однако сейчас общественные активисты, борющиеся с расизмом, вспомнили, что в середине 19-го века мужчина оправдывал рабство.

Таким образом, медаль решили переименовать в честь Питера Ганси. Это пожарный Нью-Йорка, погибший во время теракта 11-го сентября 2001 года.

Это не первый случай, когда сторонники протестного движения Black Lives Matter требуют убрать любое, по их мнению, упоминание расизма из произведений искусства, кинематографа, названий наград, премий, а также вычеркнуть из истории те имена, которые хоть как-то связаны с рабовладельчеством.

Так, на днях стало известно, что Лондонский музей естествознания проверит коллекции ученого Чарлза Дарвина на расизм. Сотрудники удалят все оскорбительные экспозиции, которые якобы отражают рабовладельческие пережитки прошлого.

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