В Минздраве рассмотрят инициативу о маркировке алкоголя

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что инициатива о распространении маркировки на рынок алкоголя пока не поступала в Минздрав. Однако при поступлении ее могут рассмотреть.

По словам Салагая, борьба с нелегальным алкоголем - это важный элемент снижения потребления спиртных напитков, пишет РИА Новости.

Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства рассказал, что ведомство предлагает распространить систему маркировки продукции на рынок алкоголя. Начать планируется с пива, а затем применить маркировку и на другую алкогольную продукцию.

По словам Салагая, борьба с нелегальным алкоголем является одним из важных элементов снижения потребления алкоголя и может помочь снизить заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением алкогольных напитков.