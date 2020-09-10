Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

Эксперты рассказали, что российские банки регулярно предлагают различные виды страховок для защиты от хищений денежных средств, в том числе с банковских карт.

По мнению директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, двукратное увеличение числа мошенничества с использованием электронных средств платежа в этом году является реальной проблемой для банков.

При этом банки чаще всего не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества. В этом случае организации предлагают дополнительные страховые продукты от мошеннических манипуляций со счетов клиентов.

Начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков Александр Быков рассказал, что страховка покрывает часть рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами.

«Иногда эти продукты менеджеры банков очень активно продают и уверяют, что от них нельзя отказаться. Клиент должен знать, что от подобных продуктов он вправе отказаться в течение «периода охлаждения» без каких-либо финансовых потерь», - добавил Каганов, пишет РИА Новости.

Другой эксперт, руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин указывает, что ряд рисков мошенничества по законодательству уже переложена на кредитные организации.

То есть в случае несанкционированного списания денежных средств со счета банк обязан вернуть деньги клиенту.

В этом случае возврат произойдет при соблюдении двух условий. Во-первых, необходимо в течение одного дня после списания позвонить в банк и доказать, что оно было несанкционированным. Во-вторых, клиент должен соблюдать порядок пользования картой.

При этом, в большинстве случаев мошеннических действий с использованием социальной инженерии, когда человек сам передает злоумышленникам конфиденциальную информацию, рассчитывать на восстановление лимита за счет банка не стоит.

По мнению Сафиулина, необходимо внимательно изучить перечень страховых случаев в полисе, а главное - исключений. Эксперт подчеркнул, что в ряде случаев страховые договоры практически повторяют закон о Национальной платежной системе. В этом случае страховка для клиентов банка пустышка.

Ранее эксперт объяснил, как обезопасить детские банковские карты от мошенников. По его мнению, для карты, выданной ребенку, полезно установить суточное ограничения на возможные траты.