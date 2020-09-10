Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников

Виктория Ивашечкина
06:30 10.09.2020
Отмечается, что увеличение числа мошенничества с использованием электронных средств платежа в этом году стало проблемой для банков.
Эксперты рассказали об особенностях страховки банковских карт от мошенников
© Фото: pixabay

Эксперты рассказали, что российские банки регулярно предлагают различные виды страховок для защиты от хищений денежных средств, в том числе с банковских карт.

По мнению директора Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамина Каганова, двукратное увеличение числа мошенничества с использованием электронных средств платежа в этом году является реальной проблемой для банков.

При этом банки чаще всего не злоупотребляют повышением тарифов, чтобы не ослаблять собственные конкурентные преимущества. В этом случае организации предлагают дополнительные страховые продукты от мошеннических манипуляций со счетов клиентов.

Начальник управления по региональному развитию и финансовой грамотности Всероссийского союза страховщиков Александр Быков рассказал, что страховка покрывает часть рисков хищений при условии правильного пользования платежными сервисами.

«Иногда эти продукты менеджеры банков очень активно продают и уверяют, что от них нельзя отказаться. Клиент должен знать, что от подобных продуктов он вправе отказаться в течение «периода охлаждения» без каких-либо финансовых потерь», - добавил Каганов, пишет РИА Новости.

Другой эксперт, руководитель фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин указывает, что ряд рисков мошенничества по законодательству уже переложена на кредитные организации.

То есть в случае несанкционированного списания денежных средств со счета банк обязан вернуть деньги клиенту.

В этом случае возврат произойдет при соблюдении двух условий. Во-первых, необходимо в течение одного дня после списания позвонить в банк и доказать, что оно было несанкционированным. Во-вторых, клиент должен соблюдать порядок пользования картой.

При этом, в большинстве случаев мошеннических действий с использованием социальной инженерии, когда человек сам передает злоумышленникам конфиденциальную информацию, рассчитывать на восстановление лимита за счет банка не стоит.

По мнению Сафиулина, необходимо внимательно изучить перечень страховых случаев в полисе, а главное - исключений. Эксперт подчеркнул, что в ряде случаев страховые договоры практически повторяют закон о Национальной платежной системе. В этом случае страховка для клиентов банка пустышка.

Ранее эксперт объяснил, как обезопасить детские банковские карты от мошенников. По его мнению, для карты, выданной ребенку, полезно установить суточное ограничения на возможные траты.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Картина дня
Картина дня
06:50 В стране и мире
В Минздраве рассмотрят инициативу о маркировке алкоголя
06:30 Вопросы истории
Видео
Никто не забыт: как поисковики работают на месте массового захоронения у Ржевского мемориала
05:29 В стране и мире
Видео
Замглавы МИД РФ Богданов рассказал о работе по освобождению россиян из пиратского плена
04:44 В стране и мире
США на год продлили эмбарго в отношении Кубы
02:08 В стране и мире
Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч
Популярное
Популярное
Названы способы сэкономить на топливе
Видео
Из кабины Су-27: кадры перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой
Психологический прием: назван эффективный способ борьбы с телефонными мошенниками
«Крутейший и самый холодный»: Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города
Видео
Миллион на антресолях: москвич нашел скрипку Страдивари в квартире под Тулой
Видео
От Дзюбы до Ван Бастена: как подросток из Иркутской области собрал по почте коллекцию автографов знаменитых футболистов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.