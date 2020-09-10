В сопровождении касаток: «Седов» пересек восточную границу СМП

Крупнейший в мире четырехмачтовый российский барк «Седов» пересек восточную границу Северного морского пути. После выхода из гавани Владивостока, он преодолел почти три тысячи морских миль. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Росрыболовства.

«Учебный парусник Росрыболовства «Седов», следуя Беринговым морем, пересек восточную границу Северного морского пути – 62-ю параллель северной широты», - говорится в сообщении.

Барк совершает трансарктическую экспедицию из Приморья в Калининград. Судну предстоит преодолеть в общей сложности более 8,3 тысяч морских миль. Погода помогает идти паруснику без задержек. В Беринговом море «Седов» сопровождали касатки и другие киты. По пути судно посетит несколько заполярных портов. Вернуться домой экипаж, в составе которого практику проходят 136 курсантов, должен к 15 ноября.