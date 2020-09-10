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Эксперт раскрыл схемы мошенников с использованием фальшивых «Госуслуг»

Иван Линдеманн
05:35 10.09.2020
Александр Рогозин предупредил, что злоумышленники используют фишинговые ссылки в электронных письмах и звонки на мобильные телефоны.
Эксперт раскрыл схемы мошенников с использованием фальшивых «Госуслуг»
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК "Звезда"

Для мошенничества, связанного с порталом «Госуслуги», злоумышленники используют сайты-двойники, фишинговые ссылки в электронных письмах и звонки на мобильные телефоны. Об этом рассказал консультант Центра информационной безопасности одной из IT-компаний Александр Рогозин.

Он предупредил, что ссылки на ненастоящие сайты могут появляться в виде рекламы. Так, в период самоизоляции мошенники создавали страницы, на которых публиковали, например, сообщения о выплатах семьям с детьми. Таким образом злоумышленники похищали данные банковских карт.

Также эксперт рассказал, на что стоит обратить внимание, чтобы не попасть в руки мошенников. В первую очередь, он посоветовал смотреть на правильность написания адреса, ведь похожие символы в нем могут быть заменены: например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru.

«Если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт «Госуслуг» не должен требовать повторной авторизации», - добавил Рогозин в интервью агентству «Прайм».

Чтобы избежать мошенников, эксперт рекомендовал гражданам самостоятельно заходить на официальный сайт портала «Госуслуги».

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