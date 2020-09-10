Замглавы МИД РФ Богданов рассказал о работе по освобождению россиян из пиратского плена

Российские дипломаты ведут активную и очень деликатную работу по возращению российских моряков, захваченных пиратами в Гвинейском заливе, живыми и здоровыми на родину. Об этом рассказал «Звезде» заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Это требует очень деликатной работы, потому что мы в первую очередь думаем о жизни, чтобы не подставлять наших граждан. Работа ведется в рамках тихой дипломатии, закрытых контактов. Чтобы находить решение этой проблемы и возвращать наших людей живыми и здоровыми на родину», - сказал Богданов.

Он добавил, что главное в этой работе - результат. Он выразил сожаление, что ситуации с захватом моряков пиратами все время повторяются. Михаил Богданов напомнил, что в свое время были предприняты коллективные усилия, и наши военные эффективно помогли в охране гражданских торговых судов в Индийском океане.

«Сейчас тема сомалийских пиратов ушла немного в тень. Но там удалось в значительной мере ситуацию контролировать, нейтрализовать активность бандитов, которые нападали на гражданские корабли и рыболовецкие суда в Индийском океане. Сейчас активность пиратов переместилась в Гвинейский залив, у побережья Бенина, Гвинеи и Нигерии», - пояснил зам главы МИД РФ.

Михаил Богданов отметил, что когда россияне попадают в такие тяжелейшие ситуации, то российские посольства мобилизуют все свои возможности и активно работают в этих странах. Подключается и центральный аппарат МИДа.

«Мы вступаем в контакт с властями той или иной африканской страны, у побережья которой происходят столь неприятные события. Потому что пираты захватывают моряков и вывозят их на территорию той или иной страны, где есть какие-то базы укрытия. Как их найти, как выручать людей? Есть определенно наработанный опыт. Слава богу в последнее время удавалось решать вопросы без человеческих потерь», - сказал Богданов.

Восьмого сентября в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты напали на судно-рефрижератор, шедшее под флагом Либерии. Всего на корабле было 18 человек - семеро россиян и 11 филиппинцев. Большей части команды удалось забаррикадироваться в отсеках, однако двое россиян были похищены.