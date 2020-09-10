Бывший глава офиса Зеленского признал провал операции с задержанием россиян в Минске

Бывший глава офиса Владимира Зеленского признал провал операции с задержанием 33-х россиян в Минске. Андрей Богдан дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором подтвердил, что весь этот скандал - спланированная спецоперация.

По словам Богдана, ее курировали украинские спецслужбы. Расчет был на то, что Белоруссия выдаст россиян Украине. Однако в последний момент планы разрушил один телефонный звонок.

«Была создана фирма в Венесуэле, набран персонал, поехали люди работать на вышки, они реально их охраняли эти вышки, это не сказка какая-то. Эта спецоперация разрабатывалась больше года. Она была суперсекретная и суперсерьезная. Ее разрушил один телефонный звонок. И этот человек признался, что он сделал этот телефонный звонок. Кто это? Это расскажет прокурор очень скоро в этом деле», - заявил Богдан.

Через несколько часов после выхода интервью в эфир бывший глава офиса Владимира Зеленского покинул Украину. На своей странице в Facebook он объяснил, что уехал из-за угроз физической расправы.