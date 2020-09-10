США на год продлили эмбарго в отношении Кубы

США продлили торговые ограничения в отношении Кубы еще на один год. Соответствующее распоряжение подписал Дональд Трамп.

«Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам США», - передает слова американского лидера пресс-служба Белого дома.

Также в данном указе говорится, что Трамп имеет право выдавать разрешения на отдельные сделки.

В августе 2020 года власти США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу.

Так называемый «Закон о торговле с врагом» вступил в силу в 1917 году. Его суть заключается в ограничении торговли со странами, которые враждебно настроены по отношению к США.

С Кубой Штаты разорвали дипломатические отношения в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности на острове.