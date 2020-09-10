Названы признаки скорой «смерти» смартфона

Вздувшаяся батарея и сильный нагрев смартфона - первые признаки того, что он скоро перестанет работать. Об этом рассказала операционный директор одной из компаний по разработке мобильных приложений Ольга Тимофеева.

Она отметила, что в первых двух случаях устройство лучше сразу отнести в сервисный центр, поскольку аккумуляторы могут воспламениться.

Еще одними признаками старости смартфона являются полосы на экране и долгая загрузка приложений - эту неполадку смогут устранить в сервисе, сбросив настройки до заводских.

«Если появились полосы на экране, то нужно менять стекло, однако легче и в некоторых случаях даже дешевле такое устройство продать на запчасти и купить новое», - сказал Тимофеева в интервью агентству «Прайм».

Также о том, что пора менять смартфон, говорят неожиданные перезагрузки устройства. Эксперт сказала, что они свидетельствуют о системном сбое, который почти невозможно починить.

Кроме того, вряд ли удастся отремонтировать устройство, если его экран перестал реагировать на прикосновения.