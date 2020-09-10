«Мы вместе»: в Ростове-на-Дону наградили волонтеров за борьбу с COVID-19

В Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в рамках фестиваля «Студенческая весна-2020» состоялось награждение участников акции «Мы вместе». Активистам вручили памятные медали президента РФ за вклад в общероссийскую акцию взаимопомощи и грамоты за подписью Владимира Путина. Награды удостоилась и специальный корреспондент телеканала «Звезда» Анастасия Фириченкова.

В Ростовской области всероссийский благотворительный проект «Мы вместе» поддержали огромное количество общественных организаций, бизнесмены, студенты и журналисты. Во время режима самоизоляции участники акции помогали пожилым и маломобильным жителям Дона.

Во время торжественной церемонии награждения, к гостям обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, который подчеркнул, что труды добровольцев невозможно переоценить. Он добавил, что также принимал участие в этой акции. И признался, что эмоции, которые испытываешь при оказании помощи тем, кому она необходима, трудно описать словами. Во время встречи своими лучшими практиками поделились и волонтеры.