Сильный камнепад едва не раздавил машину в Дагестане: видео

В Дагестане оползень едва не расплющил машину. Причиной стали проливные дожди, которые размыли горную дорогу, вследствие чего на одном из участков начался камнепад.

Один из водителей снял на видеорегистратор, как огромная глыба падает рядом с проезжающей машиной. Всего доли секунды спасли людей от трагедии.

В других местах камни полностью перегородили дорогу, заблокировав в тупике шестерых водителей. На место ЧП выехали спасатели. По предварительным данным, пострадавших нет.