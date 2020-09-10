Лучшая мебель на Ближнем Востоке: как восстанавливается знаменитое производство в Алеппо

В сирийском Алеппо Ахмед Биляль уже три десятка лет превращает обычное дерево в изящную мебель. Опыт у мастера такой, что он мог бы работать и с закрытыми глазами.

«Без меня работа встанет. Это ведь как конвейер. Приходится работать без перерывов. Но эта профессия даже в самые сложные военные годы позволяла мне кормить семью», - рассказал Ахмет.

Десятилетний сын мастера и рад был бы поиграть во дворе с другими детьми, но в его семье обучаться профессии отца начинают с раннего возраста. И так заведено не в одном поколении.

Глава семейства до сих пор помнит, как еще его отец Хусаметдин обучал непростому искусству мебельщика.

«Я с семнадцати лет на этом заводе. А все благодаря отцу - он научил. После школы ходил ему помогать. А сейчас мой сын мне помогает. Пусть учится, в жизни пригодится», - вспомнил Хусаметдин Хамдун.

Клеймо на мебели из Алеппо, как знак качества, который ценили на всем Ближнем Востоке. Заказы на диваны, кровати и столы шли беспрерывно.

«Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, другие соседние страны, но сейчас производство сильно сократилось. Как видите места здесь совсем мало. Ждем, когда вернемся на наш бывший завод и вот тогда уж развернемся», - рассказал директор филиала Ясер Оуеро.

Некогда большое производство сейчас ютится в тесных помещениях. Сюда пришлось переехать после того, как в город ворвались боевики - фабрика оказалась на передовой.

«Территория завода семь тысяч квадратных метров. Вот здесь был выставочный зал. Одних только диванов мы производили до ста в сутки. Трудились четыреста человек. Сейчас ждем от государства, когда здесь восстановят электричество и воду, чтобы мы могли приступить к ремонту зданий», - рассказал Мухаммед Джамаль Табах.

Сейчас главное - сохранить специалистов и не прекращать работать. Спрос вернется, и со временем производство выйдет на прежний уровень. Ведь люди помнят знаменитую мебель из Алеппо.