СМИ: врачам изменят график работы из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса российские власти подготовят новые рекомендации по графику работы медицинского персонала. Это будет сделано для того, чтобы предотвратить массовое заражение врачей, которые занимаются лечением инфицированных и находятся в «красной зоне».

По данным «Известий», специально для этого Федеральное медико-биологическое агентство запустит информационную систему, в которой будут содержаться все данные о работе и отдыхе медперсонала.

«Все это необходимо для выхода на режим ротации медперсонала», - сообщили в ФМБА.

В агентстве подчеркнули, что зачастую из-за психологических причин чувство опасности трансформируется и человек может начать пренебрегать мерами безопасности. Именно для этого нужно понять, когда у медиков наступает чувство усталости и эмоциональное выгорание. После следует определить суммарную, недельную и суточную нагрузку.

Как считают в профсоюзе работников здравоохранения, работа в «красной зоне» создает проблемы для администрации больниц, поэтому новые рекомендации необходимы.

«Из-за этих сложностей многих врачей заставляли находиться в «красной зоне» до 16 часов. Нам известны такие случаи. 12-часовой день был распространенным явлением. Без еды и туалета врачи могли находиться в «красной зоне» от 6 до 8 часов», - считает председатель профсоюза Михаил Андрочников.

Отмечается, что информационная система ФМБА будет готова к концу 2020 года. Она обойдется федеральному бюджету в 4 миллиона рублей.