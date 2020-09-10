В Лондоне пройдет экстренное заседание Совместного комитета по Brexit

В четверг, 10 сентября, в Лондон вылетает заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович для проведения экстренного заседания Совместного комитета по Brexit и получения разъяснений по поводу законопроекта, который допускает нарушение соглашения Брюсселя и Лондона об условиях выхода. Об этом говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера.

«ЕС ждет разъяснений Великобритании о необходимости полного и своевременного выполнения Соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава сообщества», - приводит ТАСС сообщение.

Ранее премьер министр Борис Джонсон перед решающим этапом переговоров по Brexit заявил, что если до 15 октября между Великобританией и Евросоюзом не будет подписано торговое соглашение, то последует жесткий сценарий взаимодействия между сторонами. Джонсон допустил, что Лондон еще может заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, но главной задачей для британского правительства является контроль над собственными законами.