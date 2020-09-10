Число жертв коронавируса в мире превысило 900 тысяч. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.

Точное количество умерших - 900 079. Вылечились от вируса 18 606 083 человека. Общее число зараженных - 27 695 130.

Лидером рейтинга по количеству инфицированных остаются США. Второе место теперь занимает Индия, Бразилия переместилась на третье. Россия - на четвертой строчке. На пятой - Перу.

В четверг, 10 сентября, президент США Дональд Трамп признал, что американские власти сознательно преуменьшали угрозу коронавируса в начале года, чтобы избежать в стране паники и страха.

Тем временем в России началась третья фаза клинических испытаний вакцины против COVID-19, которая была разработана министерством обороны РФ и НИЦ имени Гамалеи.