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В регионах РФ началось досрочное голосование на выборах различного уровня

Иван Линдеманн
23:58 10.09.2020
Первыми открылись избирательные участки на Камчатке (в 23:00 по московскому времени).
В регионах РФ началось досрочное голосование на выборах различного уровня
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В России началось досрочное голосование на выборах различного уровня. Первыми открылись избирательные участки на Камчатке (в 23:00 по московскому времени).

Досрочные выборы продлятся в течение двух дней, которые предшествуют единому дню голосования, то есть 13 сентября.

В этом году состоится более 9 тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах страны. Исключение - Санкт-Петербург и Кабардино-Балкария.

Выборы должностных лиц высшего уровня пройдут в 20 регионах, в 18 из них они будут прямыми. В 11 субъектах должны избрать депутатов законодательных органов. В четырех - Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане - изберут депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что так называемое «голосование на пеньке» будет организовано на 9,5 тысячи временных участков по всей России. На придомовых территориях - 4,5 тысячи в 28 регионах.

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