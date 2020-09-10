Трамп рассказал, насколько США сократят численность войск в Афганистане

Численность американских войск Афганистане будет сокращена до 4 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в Белом доме сообщил Дональд Трамп. Президент США добавил, что военные начнут покидать исламскую республику уже совсем скоро.

«Большой прогресс был достигнут в Афганистане, мы сократим свой контингент в этой стране до 4 тысяч военнослужащих за очень короткий промежуток времени», - сказал глава Белого дома.

Также Трамп сообщил, что численность войск в Ираке будет сокращена до 2 тысяч, а из Сирии американские военные почти ушли.

«В большей части Сирии нас нет, за исключением того, что наши военнослужащие охраняют нефтяные месторождения. Их там не так много, я думаю, небольшое число», - добавил он.

О том, что Трамп сделает заявление по Ираку и Афганистану, стало известно накануне. По данным СМИ, Штаты планируют в ближайшие месяцы сократить почти на треть численность американских войск в Ираке - до 3,5 тысячи военнослужащих.