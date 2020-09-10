Российские ученые нашли способ лечить COVID-19 без ИВЛ

После ингаляций гелий-кислородной смесью лишь одному из 50 пациентов с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции потребовалась искусственная вентиляция легких. Об этом рассказал на пресс-конференции в четверг президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

«Система апробирована на базе республиканской в Коми больнице. У нас было 50 человек. Из 50 все выжили, это были тяжелые больные. Одного только перевели на аппарат искусственной вентиляции легких», - рассказал Черешнев.

Он добавил, что для человеческого организма искусственная вентиляция легких является очень серьезной нагрузкой. Черешнев пояснил, что при пневмонии при коронавирусе дыхательная поверхность резко уменьшается, в свою очередь гелий-кислородная смесь, которую подогревают до 90-95 градусов, значительно превосходит ИВЛ, пишет РИА Новости.

Ранее ученые смогли обнаружить главную уязвимость коронавируса, благодаря которой можно воздействовать на инфекцию, используя существующие препараты. Этой уязвимость был назван фермент, который участвует в репликационном механизме вируса - протеаза Mpro.