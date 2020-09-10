Недетские проблемы: нижегородец стал фигурантом уголовного дела из-за купленной для ребенка ручки с микрофоном

В Нижнем Новгороде обычный кондитер неожиданно стал главным героем шпионской драмы. Против него возбудили уголовное дело за сбыт спецоборудования. При этом мужчина всего лишь пытался продать в интернете ручку с функцией звукозаписи, которую когда-то купил сыну на борту самолета. Теперь ему приходится доказывать, что это просто игрушка.

«Со мной человек списывался в течении месяца. Как оказалось, это сотрудники. Приехал, назначил встречу. Приехала машина, я с детьми с ребенком, чья ручка, у меня еще грудной ребенок есть. Подошли, и на меня выбежали из машины сразу шесть человек, четыре машины стояло, такое жесткое задержание. Дети у меня напугались, до сих пор в шоке», - рассказывает о том, как начались его неприятности с законом нижегородец Андрей Пискарев.

Ручку мужчина приобрел на борту государственной авиакомпании. Купил для сына. Тот быстро потерял к подарку интерес, после чего устройство решили продать. Только Пискарев никак не ожидал, что, казалось бы, невинная игрушка доведет до уголовного дела о сбыте специального технического средства для сбора негласной информации, которым сейчас занимается Следственный комитет.

«Все строится на показаниях эксперта, там есть открытая индикация, четкая. А он говорит, ее нет, ее можно заклеить скотчем или жвачкой залепить. Ну это бред», - объясняет подозреваемый.

По закону, если на приборе видно, когда он ведет запись, то устройство не относиться к технике спецслужб.

«Назначена судебно-техническая экспертиза, которая даст следователям следственного комитета окончательный ответ на вопрос, является ли изъятая ручка специальным техническим устройством, предназначенным для негласного сбора информации», - прокомментировала инцидент старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области по взаимодействию со средствами массовой информации Юлия Склярова.

Если Андрея признают виновным, ему грозит штраф до 200 тысяч рублей и срок заключения до четырех лет. И его случай далеко не первый. История курганского фермера, который едва не сел в тюрьму за купленный в китайском интенет-магазине GPS-трекер для своей коровы, дошла до президента РФ Владимира Путина.

После вмешательства главы государства, в закон внесли уточнения, но и сейчас не всегда ясно, кого и в каких случаях считать нарушителем. К устройствам, которые можно назвать шпионскими, при желании можно отнести электронные няни и даже некоторые детские гаджеты. И порой разобраться непросто.

«Закон должен применяться таким образом: не должно быть никакого умысла использовать это оборудование в не личных, не семейных целях. То есть если вы таким образом отслеживаете своих котиков, детей и т.д., используете для личных целей, не связанных ни с чем преступным, то нет в этом ничего противозаконного», - считает юрист Андрей Некрасов.

Правда, продавцы идут на хитрость. Устройство поступает в продажу в виде двух отдельных частей: например камера и часы. Но если их собрать вместе, то это уже прибор с функцией скрытой видеозаписи, а формально магазин не нарушает закон.

Пока ясно одно: не стоит приобретать скрытые, например, в очках, заколках, игрушках, авторучках - видеокамеры или микрофоны. То есть устройства, которые специально дорабатывали для доступа к чужим личным и коммерческим тайнам. И даже если они не замаскированы и при записи мигают, лучше не рисковать. Иначе велика вероятность, что придется доказывать отсутствие злого умысла.