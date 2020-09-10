В стране и мире Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани Ян Брацкий Пострадавшие в ДТП госпитализированы с многочисленными переломами и травмами головы. © Фото: flickr Семь человек получили серьезные травмы в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем. Инцидент произошел в Рязани. Пострадавшие доставлены в больницу с места ДТП, детей среди них нет, сообщили в правоохранительных органах. «На перекрестке произошло столкновение микроавтобуса Citroen с легковым автомобилем Chevrolet Aveo. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь человек», - цитирует РИА Новости сообщение представителя регионального УМВД. Из числа пассажиров маршрутного такси госпитализированы четыре человека. У них диагностированы переломы и травмы головы. В легковом автомобиле пострадали трое - водитель и две его пассажирки находятся в травматологическом центре. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в истинных причинах происшествия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует