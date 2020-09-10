Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани
Семь человек получили серьезные травмы в результате столкновения маршрутного такси с легковым автомобилем. Инцидент произошел в Рязани.
Пострадавшие доставлены в больницу с места ДТП, детей среди них нет, сообщили в правоохранительных органах.
«На перекрестке произошло столкновение микроавтобуса Citroen с легковым автомобилем Chevrolet Aveo. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь человек», - цитирует РИА Новости сообщение представителя регионального УМВД.
Из числа пассажиров маршрутного такси госпитализированы четыре человека. У них диагностированы переломы и травмы головы.
В легковом автомобиле пострадали трое - водитель и две его пассажирки находятся в травматологическом центре. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит разобраться в истинных причинах происшествия.