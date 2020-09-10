Диетическая шаурма и низкокалорийные торты: назван способ сделать вредную пищу полезной

Для того, чтобы сделать фастфуд или десерты менее вредными для организма, нужно частично изменить ингредиенты. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кулинарный блогер Нурия Дианова, отметив, что пытаться сделать подобную пищу абсолютно безвредной не надо, так как это скажется на ее вкусовых качествах.

Она объяснила, что полную замену вредным продуктам бывает непросто найти. Например, если попытаться сделать какое-то изделие целиком из полезной цельнозерновой муки, то тесто не будет слипаться, не закрепится и будет плохо пропекаться. Однако, если заменить от четверти до половины ингредиентов, то можно получить полезный и вкусный аналог.

«Например, калорийность торта "Наполеон" можно снизить за счет крема. Вместо взбитого масла использовать сметанный крем или творог с желатином. В шарлотке можно половину сахара заменить финиковой пастой или свежим бананом - он даст и сахар, и клетчатку, и калий. К пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза», - рассказала специалист о принципе замены ингредиентов.

Говоря про бургеры или шаурму, Дианова отметила, что в этих блюдах можно полностью заменить ингредиенты, однако конечный продукт менее вкусным не станет.

В частности, по ее словам, белый хлеб можно заменить на цельнозерновые булочки, внутрь добавить не майонез, а, например, йогуртовый соус. Котлету же лучше сделать самому или, в качестве альтернативы, бургер можно сделать с куриной грудкой.

«В шаурму можно добавить больше овощей, лаваш там бездрожжевой, поэтому может подойти людям, которым нужно отказаться от дрожжевого хлеба», - сообщила кулинарный блогер.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать любимые многими наггетсы полезным и диетическим блюдом. При этом она подчеркнула, что наггетсы считаются вредными во многом из-за способа их приготовления, который используют повара в ресторанах быстрого питания.