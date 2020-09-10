В Минздраве представили список требований к организации посещений больных в реанимации

Российский Минздрав утвердил список требований к организации посещений пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях больниц. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях», - говорится в тексте приказа.

Список требований включает в себя обязательное согласие пациента на его посещение. При этом, в больнице или клинике должен находиться ответственный за организацию этой работы сотрудник. В больничной палате одновременно могут находиться не более двух посетителей.

Все посещения больных осуществляются исключительно исходя из их состояния, поясняет Минздрав. Кроме того, обязательно учитывается противоэпидемический режим и интересы персонала больниц.

Документ разъясняет и запрет на посещение пациента, если тот находится в изолированном боксе или в медучреждении объявлен карантин.