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В Минздраве представили список требований к организации посещений больных в реанимации

Ян Брацкий
22:35 10.09.2020
Медицинская организация должна разместить информацию о правилах посещения пациента на своем официальном сайте.
В Минздраве представили список требований к организации посещений больных в реанимации
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Российский Минздрав утвердил список требований к организации посещений пациентов, которые находятся в реанимационных отделениях больниц. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Утвердить общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях», - говорится в тексте приказа.

Список требований включает в себя обязательное согласие пациента на его посещение. При этом, в больнице или клинике должен находиться ответственный за организацию этой работы сотрудник. В больничной палате одновременно могут находиться не более двух посетителей.

Все посещения больных осуществляются исключительно исходя из их состояния, поясняет Минздрав. Кроме того, обязательно учитывается противоэпидемический режим и интересы персонала больниц.

Документ разъясняет и запрет на посещение пациента, если тот находится в изолированном боксе или в медучреждении объявлен карантин.

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