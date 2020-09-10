Власти США обвинили россиянина в цифровом мошенничестве

Власти США предъявили обвинения гражданину Российской Федерации в связи со сговором с целью совершения электронного мошенничества. Об этом заявили в Минюсте США, уточнив, что мужчина уже находился в санкционном списке.

Согласно позиции обвинения, 27-летний житель Санкт-Петербурга незаконно использовал персональные данные граждан США для создания незаконных счетов в банках. Впоследствии он якобы использовал их при проведении операций с криптовалютой.

Ранее стало известно о включении в санкционный список еще трех россиян и одного украинца. Их подозревают во «вмешательстве» в американские президентские выборы. Никаких убедительных доказательств не приводится.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на политические процессы за океаном. Ни к чему не привело и собственное расследование Вашингтона, которое проводил спецпрокурор. В Кремле подобные обвинения считают голословными, указывая на полное отсутствие доказательств.