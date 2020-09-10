Режиссер раскрыл подробности инцидента с ударом флейтой на спектакле с Козловским

Режиссер театра и кино Лев Додин прокомментировал иск жительницы Санкт-Петербурга к Академическому малому драматическому театру из-за нанесенной ей травмы.

Инцидент произошел во время спектакля «Гамлет» еще пятого декабря прошлого года. Тем удивительнее для руководства театра развитие событий.

«Действительно, на спектакле "Гамлет" произошел инцидент. В финале есть мизансцена, когда на флейте играет актер Данила Козловский. Видимо отлетел мундштук флейты и попал женщине в лицо. Зрительница вышла из зала, все двери были открыты, никто не кричал о помощи. Спектакль не останавливали, он через десять минут сам закончился», - рассказал в интервью «Звезде» Додин.

Пострадавшей зрительнице, которая сидела в одном из первых рядов, оказали медицинскую помощь, проводили до больницы и принесли извинения от имени театра.

«Сам Данила послал ей цветы, свои извинения, пригласил ее на съемочную площадку, она ответила с благодарностью. Каким образом возник иск не понятно. Конечно, пострадавшую обвинять нельзя, каждый имеет право на компенсацию», - подчеркнул режиссер.

В своих исковых требования жительница Санкт-Петербурга требует возместить ей стоимость билета на спектакль, затраты на лечение и компенсацию недополученного заработка в связи с нахождением на больничном, а также взыскать с театра компенсацию нравственных страданий.