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Барщевский объяснил, за что можно привлечь к ответственности Пашаева и Добровинского после дела Ефремова

Роман Захаров
21:23 10.09.2020
Доктор юридических наук прокомментировал намерения Минюста наказать Эльмана Пашаева и Александра Добровинского за допущенные в рамках процесса по делу Михаила Ефремова нарушения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

Адвоката Александра Добровинского, представлявшего потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП с участие актера Михаила Ефремова, могут привлечь к дисциплинарной ответственности, в то время как у защищавшего Ефремова Эльмана Пашаева могут быть серьезные проблемы. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Михаил Барщевский, комментируя намерения Минюста наказать упомянутых адвокатов за допущенные в рамках процесса по громкому делу нарушения.

«Что касается Добровинского, то его теоретически могут привлечь к дисциплинарной ответственности за разглашение адвокатской тайны, поскольку он в СМИ заявил о том, что к нему обращались представители Ефремова и он отказался его защищать. Сам факт обращения к адвокату уже охватывается адвокатской тайной, поэтому адвокат не вправе разглашать сведения о том, кто и когда к нему с чем обращался. Что касается действий Добровинского в ходе процесса, то не обсуждая это с точки зрения вкуса, мне кажется, что у него никаких нарушений адвокатской этики не было», - сказал Барщевский.

Говоря об Эльмане Пашаеве он напомнил, что в отношении трех свидетелей, которых тот пригласил на суд по делу Ефремова, могут возбудить дело о лжесвидетельствовании, и если они заявят, что показания для суда им подготовил именно Пашаев, то у него возникнут серьезные неприятности.

«Что касается Пашаева, то ситуация совсем другая. С моей точки зрения, там было много нарушений. Более того, сейчас прошла информация, что судья то ли вынесла, то ли выносит решение о привлечении к уголовной ответственности за лжесвидетельствование трех свидетелей, которых привел Пашаев. Если они скажут, что это Пашаев научил их так говорить, то у него будут очень большие проблемы. В заключение хочу сказать: у меня такое ощущение, что Ефремов просто был лишен права на защиту Пашаевым. То есть Пашаев его защиту не осуществлял с точки зрения профессиональной деятельности. Но это мое субъективное мнение», - заключил доктор юридических наук.

Ранее стало известно, что Минюст РФ намерен добиваться лишения статуса адвоката защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и привлечения к дисциплинарной ответственности адвоката Александра Добровинского, который представлял интересы потерпевших по делу артиста.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб человек. На протяжении всего процесса Пашаев тщетно пытался убедить суд, что актер не был за рулем, а его автомобиль вел какой-то другой человек.

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