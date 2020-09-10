Большой театр отменил оперу Верди из-за коронавируса у одного из солистов

Большой театр отменил показы оперы «Дон Карлос». У приглашенного певца Ильдара Абдразакова, солиста Мариинки, выявлена коронавирусная инфекция.

Все, кто контактировал с исполнителем, сдают анализы на COVID-19. Об этом сообщает пресс-атташе театра. Там уже пообещали зрителям вернуть все деньги за билеты.

Кстати, именно оперой Джузеппе Верди «Дон Карлос» в воскресенье Большой открыл свой 245-й сезон. В спектакле, помимо Абдразакова, приняли участие такие звезды, как Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Агунда Кулаева и Эльчин Азизов.