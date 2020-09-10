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В Пентагоне анонсировали новые испытания гиперзвукового оружия

Ян Брацкий
20:34 10.09.2020
По итогам испытаний вооружение будет дорабатываться и поставляться в боевые части армии США.
В Пентагоне анонсировали новые испытания гиперзвукового оружия
© Фото: Boeing Defense

Армия США рассчитывает провести не менее сорока испытаний гиперзвукового вооружения в ближайшие четыре года. С таким заявлением выступил первый заместитель главы Пентагона Дэвид Норквист.

С его слов, по итогам тестовых пусков и оценки работы всех систем, новейшие образцы вооружения будут дорабатываться и поставляться на вооружение в войска.

«В течение следующих четырех лет мы проведем более 40 летных испытаний, чтобы разработать семейство гиперзвуковых вооружений и передать его нашим боевым частям», - цитирует РИА Новости заявление Норквиста.

Первые успешные испытания прототипов гиперзвуковых ракет Пентагон провел в начале сентября. Тогда в ведомстве отметили внимание к критически важным технологиям.

Власти США никогда не скрывали своего отставания в вопросах разработки перспективного гиперзвукового оружия от России и Китая. Спецпредставитель президента США по контрою над вооружениями рассказал, что новые ракеты будут нацелены на Азиатско-Тихоокеанский регион.

В России к подобным заявления относятся спокойно. Ранее президент Владимир Путин отметил, что когда у конкурентов появится гиперзвуковое оружие, наша страна будет обладать необходимыми средствами поражения.

По его словам, на данный момент ни одна страна мира не способна сбить гиперзвуковые ракеты. Путин добавил, что Россия находится на передовых позициях в области разработки новых вооружений, в том числе гиперзвуковых.

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