Россия откроет границу с Южной Осетией

Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 принял решение об открытии границы с Южной Осетией. Постановление кабинета министров об этом будет подписано в скором будущем.

«По итогам заседания принято решение об открытии государственной границы РФ с Республикой Южная Осетия. Соответствующее распоряжение будет подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным в ближайшие дни», - информирует оперштаб.

Напомним, с 1 августа Россия начала возобновлять сообщение с некоторыми зарубежными странами. Сейчас для наших граждан открыты Британия, Турция, Танзания, Швейцария, Египет, Мальдивы, ОАЭ и Абхазия.