«Возможно, саботаж»: президент Ливана назвал предполагаемые причины пожара в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что пожар в порту Бейрута мог возникнуть в результате саботажа, халатности или технической неисправности. С таким заявлением глава государства выступил на собрании Высшего совета по безопасности.

«Пожар, случившийся сегодня, мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения. В любом случае необходимо узнать причину и наказать виновных», - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.

Сильнейший пожар произошел сегодня днем на одном из складов, в котором хранились автомобильные покрышки и горюче-смазочные материалы.

Пожарные боролись с пламенем несколько часов. Весь центр ливанской столицы заволокло черным дымом. Автомобилисты встали в многокилометровых пробках, так как магистрали были перекрыты полицией и военными. К тушению огня были привлечены армейские вертолеты.