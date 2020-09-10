В Керчи уничтожили две тонны авиабомб времен ВОВ: видео

Сотрудники Центра спасательных операций «Лидер» МЧС РФ и Главного управления МЧС России по Республике Крым завершили одну из самых масштабных операций по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен ВОВ в городе Керчь. Во время выполнения пиротехнических работ на территории «Керчь-Крепость» саперами центра «Лидер» были найдены свыше восьмидесяти взрывоопасных предметов, которые впоследствии идентифицировали как фугасные авиационные бомбы весом 2000 килограмм (ФАБ-2000 - 4 единицы), 1000 килограмм (ФАБ-1000 - 2 единицы), 100 килограмм (ФАБ-100 - 15 единиц) и 2,5 килограмма (АО-2,5 - 68 единиц).

Все находки были переданы специалистам пиротехникам Специального морского отряда ГУ МЧС РФ по Крыму, которые вывезли их спецавтомобилями на Багеровский полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили.

Стоит отметить, что с момента образования МЧС России 27 декабря 1990 года случаев обнаружения взрывоопасных предметов в таком объеме зафиксировано не было. Своего рода уникальную совместную работу провели пиротехники крымского Главного управления МЧС РФ и специалисты центра «Лидер» МЧС РФ.