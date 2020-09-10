В стране и мире Путин поручил рассмотреть корректировку нацпроектов на заседании Госсовета Ян Брацкий Соответствующие поручения были даны кабинету министров и рабочей группе Госсовета. © Фото: Пресс-служба президента Поручение президента Российской Федерации скорректировать национальные проекты станет темой обсуждения на ближайшем расширенном президиуме Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «Открывая заседание рабочей группы, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что президентом правительству совместно с Госсоветом дано поручение скорректировать национальные проекты, и этот вопрос станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета», - говорится в сообщении. Ранее глава государства распорядился подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития России до 2030 года. На основе проектов указов правительству и Госсовету было предложено подготовить поправки в национальные проекты. Также Владимир Путин поручил рабочей группе Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует