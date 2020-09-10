Путин поручил рассмотреть корректировку нацпроектов на заседании Госсовета
Поручение президента Российской Федерации скорректировать национальные проекты станет темой обсуждения на ближайшем расширенном президиуме Госсовета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Открывая заседание рабочей группы, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко отметил, что президентом правительству совместно с Госсоветом дано поручение скорректировать национальные проекты, и этот вопрос станет предметом обсуждения на ближайшем расширенном заседании президиума Государственного совета», - говорится в сообщении.
Ранее глава государства распорядился подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития России до 2030 года.
На основе проектов указов правительству и Госсовету было предложено подготовить поправки в национальные проекты. Также Владимир Путин поручил рабочей группе Госсовета подготовить предложения по уточнению показателей эффективности работы региональных властей.