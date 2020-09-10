«Нельзя мериться галстуками»: адвокат Александр Трещев объяснил, как Пашаев нарушил профессиональную этику

Эльман Пашаев действительно нарушил ряд правил адвокатской этики, поскольку не имел права говорить о своем гонораре, обещать клиенту какой-либо исход судебного разбирательства и пиариться на деле о гибели человека. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал адвокат Александр Трещев.

«Я знаю, что пресс-секретарь ФПА Добрынин сделал заявление о том, что Пашаев нарушил несколько правил корпоративного поведения адвоката. Считаю, что он сказал мягко, потому, что там были и другие нюансы: адвокат не может заявлять о гонораре, который он получает, он не может обещать, какой будет исход дела, и ряд других вещей. Я уже не говорю об этических аспектах, когда, все-таки это дело было о ДТП со смертельным исходом, а когда адвокаты стояли на ступенях Пресненского суда и купались в славе огромного количества прессы, которая просила об интервью, улыбались - это, конечно, недопустимо. Недопустимо адвокатам, принимающим участие в таких делах со смертельным исходом, мериться костюмами, галстуками и автомобилями и пытаться хайповать на этом деле, давать обещание представить улику и доказательство, которое перевернет все представление людей, которые наблюдают за процессом. Адвокат не может давать оценку своему процессуальному оппоненту. Мы видим, что этика была нарушена», - прокомментировал Трещев.

При этом юрист не исключил, что в отношении Пашаева будет созвана специальная комиссия, которая может лишить его статуса адвоката.

Ранее стало известно, что Федеральная палата адвокатов нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева, защищавшего актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП. Квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а именно этичность его поведения и соблюдение им профессиональных рамок во время процесса.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб человек. На протяжении всего процесса Пашаев тщетно пытался убедить суд, что актер не был за рулем, а его автомобиль вел какой-то другой человек.