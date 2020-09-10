Минюст РФ России предложил лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката

Минюст России предложил лишить адвоката Эльмана Пашаева статуса адвоката, а в отношении другого юриста Александра Добровинского возбудить дисциплинарное производство.

Это связано с работой защитников в суде по делу о смертельном ДТП, виновным в котором признали актера Михаила Ефремова.

При этом, со стороны Федеральной палаты адвокатов более серьезные претензии к Пашаеву. Его обвинили в нарушении некоторых статей Кодекса профессиональной этики. Вице-президент палаты Геннадий Шаров подтвердил обвинения в адрес защитника Ефремова.

Его методы ведения процесса рассмотрят эксперты Квалификационной комиссии, которые могут применить в отношении Пашаева три вида наказания: замечание, предупреждение и прекращение статуса.

Ранее СМИ сообщили, что актер Михаил Ефремов отказался от дальнейших услуг Эльмана Пашаева и не доверит ему представление своих интересов в ходе обжалования обвинительного приговора.

Актер дал понять представителям Общественной наблюдательной палаты, что крайне недоволен работой юриста. Сам Эльман Пашаев отрицает вероятность отказа Михаила Ефремова от его профессиональных услуг.