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Памятка сознательного туриста: в Минздраве напомнили об ответственности за отказ в прохождении теста на COVID-19

Константин Коковешников
19:00 10.09.2020
За отказ в прохождении теста или несвоевременное предоставление его результатов предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются в одиннадцати регионах России, заявляют в Минздраве и добавляют - это не вторая волна, а отголоски первой.

К здравомыслию граждан, особенно тех, кому приходится перемещаться между городами, регионами и странами, медики взывают давно. Но несмотря на то, что игнорирование тестирования - серьезное нарушение, которое может привести к многотысячным штрафам, многие пренебрегают правилами безопасности.

В терминале прилета международного аэропорта Шереметьево люди, желающие сдать тест на коронавирус, выстраиваются в огромные очереди.

«В будние дни порядка 600-650 мазков делается. В выходные это количество увеличивается до 800-850. Иногда бывает и 900 человек», - рассказывает старший лаборант смены в терминале D аэропорта Шереметьево Валерий Лемешев.

Услуга не бесплатная. Стоимость анализа составляет почти три тысячи рублей. Но и это как минимум в пять раз меньше той суммы, на которую придется раскошелиться в случае уклонения от прохождения теста.

«В случае, если пассажир по какой-либо причине не вносит данную информацию на сайте госуслуг, на гражданина составляется протокол об административном правонарушении по части второй статьи 6.3 КоАП, которая предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей», - предупреждает начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево Сергей Калинин.

Можно, конечно, сдать тест бесплатно в своей поликлинике, но нужно успеть записаться на прием и процедуру. Из-за высокой загруженности системы результаты тестирования могут идти слишком долго. Жительница Москвы Диана ждала результаты анализов более четырех дней.

«Справка загружается на пятый день, а по закону положено в течении трех дней все загрузить», - недоумевает Диана Фердман. 

Некоторые жалуются и на ошибки в работе сайта госуслуг и проблемы с загрузкой результатов теста. Кроме того, еще до вылета необходимо заполнить анкету. Предоставить паспортные данные, информацию о рейсе и указать страну пребывания. Сделать это нужно одновременно с покупкой билета - не позднее регистрации в аэропорту.

Ответить на 20 вопросов в письменной форме попросят и на борту самолета. Без этого просто не впустят на родину.

«Наверное, со временем система будет более универсальна. Может быть, можно будет сдавать этот тест в стране, откуда вы возвращаетесь из путешествия. На данный момент уже хорошо, что не нужно проходить двухнедельный карантин, а достаточно только сдать тест», - считает президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

В России уже выписано несколько сотен протоколов за непредоставление результатов анализа. Состоялись и первые суды. Издержки в размере 15 тысяч рублей понес житель Санкт-Петербурга, вернувшийся из Испании с пятью детьми. На такую же сумму оштрафовали жительницу Свердловской области.

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