Федеральная палата адвокатов нашла дисциплинарный проступок в действиях Пашаева

Квалификационная палата адвокатов Северной Осетии нашла дисциплинарный проступок в действиях адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом рассказал вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Геннадий Шаров.

Юрист добавил, что квалификационная комиссия оценивала не правовую позицию Пашаева, а именно этичность его поведения и соблюдение им профессиональных рамок.

«Что конкретно признала комиссия нарушением со стороны адвоката, сейчас говорить преждевременно. Данное заключение готовится не для общественности, а для Совета палаты, который может и не согласиться с комиссией, а если согласится, то на его основании вынесет решение о мере ответственности», - объяснил Шаров в беседе с РИА Новости.

По словам вице-президента ФПА, кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает три вида дисциплинарной ответственности: замечание, предупреждение и прекращение статуса.

Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в состоянии алкогольного и наркотического опьянения ДТП, в котором погиб человек. На протяжении всего процесса Пашаев тщетно пытался убедить суд, что актер не был за рулем, а его автомобиль вел какой-то другой человек.