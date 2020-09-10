США расширили санкции против России

Власти США ввели санкции в отношении трех граждан Российской Федерации и одного украинца из-за их «вмешательства» в американские президентские выборы. Соответствующее распоряжение опубликовал Минфин.

Угодившие в черный список россияне проживают в Санкт-Петербурге, житель Украины - в Киеве.

Вместе с тем стало известно о готовности группы членов Сената Конгресса от партии демократов лоббировать введение еще одного пакета односторонних санкционных мер против Москвы.

Российские власти неоднократно и доказательно опровергали любые попытки обвинить их во вмешательстве в избирательные процессы за океаном. Специальное расследование, которое проводили в США, также не нашло следов российского вмешательства.