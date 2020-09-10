Жителям четырех российских областей бесплатно подведут газ

Россиянам не придется платить за подключение газа. Правда, первоначально это коснется жителей только четырех регионов страны - Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей.

«Министерство энергетики Российской Федерации в настоящий момент ведет плотную работу по новым подходам к газификации с Тюменской, Курганской, Московской и Челябинской областями», - приводит ТАСС заявление Минэнерго.

Бесплатной будет проводка газопровода и внутрипоселковых сетей непосредственно до границ индивидуальных участков. Ход дальнейших работ по подключению к газопроводу ляжет на плечи конечного потребителя.

Ожидается, что благодаря новой программе сроки подключения населения к газу сократятся с 240-280 до 120-130 дней.

Финансировать программу планируют за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа и отчислений от распределительных компаний.