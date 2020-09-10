«Могут лишить статуса»: Жорин прокомментировал претензии к Пашаеву со стороны адвокатской палаты

Знаменитый российский адвокат Сергей Жорин прокомментировал решение Федеральной палаты адвокатов, которая подтвердила нарушение этики Эльманом Пашаевым.

Защитника актера Михаила Ефремова в суде уличили в разглашении адвокатской тайны и нарушении сразу нескольких статей Кодекса профессиональной этики.

«Я только что с ваших слов узнал, что Федеральная палата адвокатов об этом заявила. Если это прозвучало, значит есть все признаки нарушения адвокатской этики и есть основания для привлечения к соответствующей ответственности. Это будет решать Совет адвокатской палаты», - отметил Жорин в разговоре со «Звездой».

Сам Жорин воздержался от профессиональных оценок в отношении своего коллеги, отметив, что Федеральная палата самостоятельно вынесет вердикт и определится с санкциями в отношении Пашаева, если они потребуются.

«Я не могу сказать, была ли нарушена этика или нет. В любом случае, есть в палате соответствующий орган, который принимает решения относительно нарушений адвокатской этики. Может быть вынесено предупреждение или лишение статуса», - добавил адвокат.

Ранее СМИ сообщили, что актер Михаил Ефремов отказался от дальнейших услуг Эльмана Пашаева и не доверит ему представление своих интересов в ходе обжалования обвинительного приговора.

Актер дал понять представителям Общественной наблюдательной палаты, что крайне недоволен работой юриста. Сам Эльман Пашаев отрицает вероятность отказа Михаила Ефремова от его профессиональных услуг.