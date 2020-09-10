Ракова сообщила о стабилизации популяционного иммунитета от коронавируса в Москве

Популяционный иммунитет от коронавируса в Москве стабилизировался. Такое заявление сделала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Популяционный иммунитет у нас стабилизировался и колеблется в районе 20%. Этот иммунитет мы измеряем на основании антител», - сообщила Ракова в эфире «Россия 24».

Чиновница также рассказала, что в настоящий момент проводится более сложное исследование на Т-клеточный иммунитет. Первые результаты, которые покажут в совокупности с антителами более достоверную картину того, какой иммунитет у населения, должны, по словам Раковой, появиться уже в конце октября.

В Москве с начала пандемии было зарегистрировано 269 079 случаев заболевания COVID-19, 226 274 человек медикам удалось вылечить, 4 947 пациентов скончались.