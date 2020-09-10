Умерла актриса из «Игры престолов» и «Мстителей»

Актриса Дайана Ригг, сыгравшая роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов», ушла из жизни в возрасте 82 лет. Печальную новость сообщает BBC News. О том, что стало причиной смерти артистки, в настоящий момент неизвестно.

Помимо «Игры престолов» Ригг запомнилась зрителям по одной из главных ролей в сериале «Мстители», выходившем в 1960-е годы. Еще она снималась в таких картинах, как «Разрисованная вуаль», «Альпийская сказка», «Больница», «Зло под солнцем», «Дыши ради нас» и «Доктор Кто».

Кроме того, Дайана Ригг сыграла в шестом фильме бондианы «На секретной службе ее величества», став единственной в истории девушкой Бонда, на которой женился агент 007.