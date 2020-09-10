Московская система здравоохранения будет пересмотрена в интересах больных ОРВИ и гриппом

Система здравоохранения Москвы будет пересмотрена, чтобы не смешивались инфицированные коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппом. С таким заявлением выступила заместитель столичного градоначальника по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее мнению, ожидается достаточно большое количество больных ОРВИ и гриппом в связи с сезонностью этих заболеваний. Именно поэтому, считает заммэра, работа городской системы здравоохранения должна быть перестроена.

«Мы должны сделать так, чтобы не допустить или по максимуму исключить пересечение инфекций и инфицирования людей, больных гриппом или еще какой-то инфекцией. Поэтому мы отработали по новой все алгоритмы работы и поликлинического звена, и стационарного звена и работы скорой помощи, и со следующей недели их в полном объеме запустим», - заявила Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

Между тем популяционный иммунитет от коронавируса среди москвичей стабилизировался и, по словам Раковой, составляет около 20 процентов.

Первые случаи коронавирусной инфекции были зафиксированы в китайском городе Ухань провинции Хубэй в конце прошлого года. Власти КНР ввели обязательный карантин, но это не помогло. Инфекция распространилась по всему миру и сегодня вирусом инфицированы почти 29 миллионов человек.

Благодаря своевременно принятым мерам и введенному режиму самоизоляции в России удалось избежать неконтролируемого распространения болезни.