В стране и мире Расследованием нового пожара в порту Бейрута займется военная разведка Роман Захаров Крупный пожар на территории свободной таможенной зоны порта Бейрута вспыхнул в четверг, 10 сентября. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Михаил Алаеддин, РИА Новости Генеральный прокурор Кассационного суда Ливана Гассан Овейдат наделил полномочиями военную полицию и армейскую разведку Ливана начать расследование крупного пожара, вспыхнувшего 10 сентября в порту Бейрута. Это следует из распространенного генпрокуратурой сообщения. «Мы решаем передать поручения всем службам безопасности, службе гражданской обороны, пожарной службе Бейрута от военной полиции и разведки для проведения необходимого расследования с целью выяснения причин внезапно возникшего сегодня пожара в порту Бейрута, чтобы как можно скорее проинформировать нас об итогах расследования в связи с серьезностью ситуации с точки зрения безопасности граждан и общественного порядка», - приводит ведомство заявление прокурора. Крупный пожар на территории свободной таможенной зоны порта Бейрута вспыхнул в четверг, 10 сентября. К ликвидации огня привлечены 16 пожарных расчетов и авиация. К настоящему моменту информации о жертвах ЧП не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует