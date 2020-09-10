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Госдума одобрила предложение Минздрава по увеличению возраста продажи алкоголя

Ян Брацкий
16:39 10.09.2020
По мнению заместителя главы Минздрава, это поможет снизить количество злоупотреблений спиртными напитками среди молодых людей.
Госдума одобрила предложение Минздрава по увеличению возраста продажи алкоголя
© Фото: Patrick Tomasso, Unsplash.com

В Государственной думе поддержали инициативу по увеличению минимального возраста продажи алкоголя до 21 года. Ранее с таким предложением к парламентариям обратился заместитель главы Минздрава Олег Салагай.

Свое решение чиновник мотивировал тесной связью количества выпитого спиртного с риском смерти.

«Такого рода регулирование необходимо, кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем», - цитирует ТАСС его слова.

Первый заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов полностью поддержал предложение замглавы Минздрава.

«Потому что, действительно, чем раньше начинают употреблять алкоголь, тем быстрее привыкают и, естественно, тем больше наносится ущерб здоровью нации. Поэтому я с ним солидарен в том смысле, что надо повышать минимальный возраст продажи алкоголя», - приводит RT слова Тумуса.

Парламентарий уверен, что в 21 год человек становится взрослым и способен нести ответственность за себя.

Соответствующий законопроект министерство здравоохранения разрабатывает с конца 2018 года. В настоящее время в России можно приобретать и употреблять спиртное с 18 лет.

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