В Москве появится речной пассажирский транспорт

Речной пассажирский транспорт в ближайшем будущем планируют запустить в Москве. Москвичи и гости города смогут использовать его как альтернативу привычным видам передвижения. Об этом заявили в Дептрансе.

Как ожидается, регулярные речные перевозки появятся через два года. Речные трамваи будут ходить с интервалом каждые 4-10 минут с возможностью оплаты проезда картой «Тройка».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал удвоение столичной подземки. Он добавил, что 70% данной программы уже принято. При этом градоначальник подчеркнул, что будет продолжать принимать меры по улучшению транспортной ситуации в столице, иначе, по его словам, «город просто захлебнется».