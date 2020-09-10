Столб дыма и пожарный вертолет: новые кадры сильного пожара в порту Бейрута

На территории порта Бейрута вспыхнул сильный пожар. Пользователи социальных сетей опубликовали новые кадры, снятые на месте инцидента.

На записи видно, как из горящей гавани в небо устремляется огромный столб черного густого дыма. Также, судя по видео, местные экстренные службы пытаются потушить возгорание при помощи авиации: в кадр попадает пожарный вертолет.

Изначально ливанские СМИ сообщали, что пожар начался на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Генеральный директор ливанского Красного креста, в свою очередь, заявил, что густой черный дым стал результатом поджога мусора.

Позже с заявлением выступила армия Ливана, сообщившая, что пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны.