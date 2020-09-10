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В Минздраве ответили на критику российской вакцины от COVID-19

Ян Брацкий
15:26 10.09.2020
Это стало ответом на открытое письмо ряда европейских и американских врачей, усомнившихся в некоторых результатах испытаний вакцины.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Xinhua, Globallookpress

Разработчики первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции, эксперты Центра имени Гамалеи, направили редактору научного журнала The Lancet необходимые разъяснения по вакцине «Спутник V».

Об этом сообщил помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов. Ранее некоторые ученые из США, Италии и Швейцарии опубликовали в журнале открытое письмо о клинических испытания российского лекарства, усомнившись в достоверности некоторых графиков.

«По нашим данным, разработчики вакцины "Спутник V" уже направили развернутые ответы редактору журнала The Lancet», - отметил Кузнецов.

О регистрации первого в мире лекарства от COVID-19 президент России Владимир Путин объявил 11 августа. Вакцина разработана российским Минобороны и экспертами Центра имени Гамалеи. Лекарство получило международное название «Спутник V».

Процедуре сертификации предшествовали испытания сыворотки на добровольцах. Тесты показали блестящие результаты, безопасность вакцины для здоровья и ее эффективность.

Позже Минздрав выдал разрешение на пострегистрационные клинические испытания лекарства. В Москве в них планируют принять участие до сорока тысяч добровольцев. За состоянием их здоровья разработчики лекарства будут следить при помощи мобильных приложений.

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