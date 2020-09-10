В стране и мире Коронавирус В Кремле назвали правильными отмену ограничений из-за COVID-19 на российских курортах Ян Брацкий В настоящее время, резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских туристических регионах не зафиксировано. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress Снятие введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничительных мер позволило спасти сезон в регионах страны, зависимых от туризма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. «Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов», - сказал пресс-секретарь главы государства. В настоящее время, по оценкам Дмитрия Пескова, резких скачков заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не зарегистрировано. «Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность тщательно продуманная и оправданная», - добавил он. Поддержку туристической отрасли обсуждали накануне на совещании с участием членов правительства. На нем вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил использовать оставшиеся деньги для поддержки отрасли в следующем году. Владимир Путин с приведенными доводами согласился и обещал рассмотреть возможность выделения дополнительных средств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует