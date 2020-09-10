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В Кремле назвали правильными отмену ограничений из-за COVID-19 на российских курортах

Ян Брацкий
14:59 10.09.2020
В настоящее время, резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией в российских туристических регионах не зафиксировано.
В Кремле назвали правильными отмену ограничений из-за COVID-19 на российских курортах
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Globallookpress

Снятие введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции ограничительных мер позволило спасти сезон в регионах страны, зависимых от туризма. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Практика показала, что все было сделано верно, удалось спасти туристический сезон, столь жизненно важный для туристически ориентированных регионов», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В настоящее время, по оценкам Дмитрия Пескова, резких скачков заболеваемости коронавирусной инфекцией на российских курортах не зарегистрировано.

«Мы видим, что каких-то резких скачков, резких волн увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов, поэтому я считаю, что эта деятельность тщательно продуманная и оправданная», - добавил он.

Поддержку туристической отрасли обсуждали накануне на совещании с участием членов правительства. На нем вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил использовать оставшиеся деньги для поддержки отрасли в следующем году.

Владимир Путин с приведенными доводами согласился и обещал рассмотреть возможность выделения дополнительных средств.

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