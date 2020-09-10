Сильный пожар полыхает в порту Бейрута: видео

Сильный пожар разгорелся в порту Бейрута. Столб черного дыма виден за несколько километров от места возгорания.

Иностранные СМИ сообщают, что горит ангар с нефтепродуктами и шинами. Телеканал OTV со ссылкой на гендиректора ливанского Красного Креста передает, что густой дым стал результатом поджога мусора в порту.

На месте происшествия работают пожарные и военные.

Люди в ужасе и панике, сообщают очевидцы, так как всего месяц назад в порту ливанской столицы произошел взрыв с катастрофическими последствиями. Тогда были уничтожены сотни домов и автомобилей, 190 человек погибли и более шести тысяч пострадали. В городе до 19 сентября действует режим чрезвычайного положения.