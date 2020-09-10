Путин оценил уровень безработицы в России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что безработица в стране находится еще на достаточно высоком уровне. Она превышает 6% от экономически активного населения.

Путин отметил, что к концу 2021 необходимо восстановить занятость в России до уровня 2019 года.

«Меры поддержки занятости планировались как временные, но ситуация еще напряженная, так что нужно продолжать адресно поддерживать людей», - подчеркнул глава государства во время совещания по экономическим вопросам.

По его словам, полтора года назад в России уровень безработицы был на уровне 4,7%, сейчас - 6,3%.

Ранее Владимир Путин заявил, что безработица остается одной из главных проблем в стране, особенно на фоне пандемии. Такое мнение политик высказал во время переговоров с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

По словам российского лидера, в начале года в стране уровень безработицы составлял около 4,5%, а сейчас достигает примерно 6%.