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Подтоплены 11 населенных пунктов: уровень реки Амур приближается к критической отметке

Виктория Ивашечкина
Денис Ивлев
13:45 10.09.2020
По всему краю сохраняется опасная обстановка, в четырех районах введен режим ЧС.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Уровень реки Амур у Хабаровска на полметра превысил неблагоприятную отметку и с каждой минутой приближается к критической.

На данный момент подтоплены 11 населенных пунктов. В зоне паводка около полутора тысяч придомовых участков. Местным жителям спасатели на лодках доставляют питьевую воду. Тяжелая паводковая обстановка сохраняется сейчас и в Приморье. И это тоже следствия тайфуна «Хайшен».

В Октябрьском районе в селе Синельниково по поручению губернатора построили дамбу, потому что село топило уже не один год. Благодаря этому сейчас подтопления удалось избежать, но был риск перелива. Ночью туда приезжал губернатор региона.

Этой ночью люди из Приморского района Синельников-1 были вынуждены покинуть свои дома, чтобы не оказаться под водой. Река Раздольная поднялась до критических отметок и спасателям пришлось отвезти местных жителей в пункты временного размещения.

При этом гарантий никто дать не может. Течение настолько сильное, что смывает прибрежные деревья. Напора стихии не выдерживает и грунт.

Из-за тайфуна «Хайшен» уровень воды резко вырос сразу в нескольких приморских реках. В одном из населенных пунктов вовремя успели укрепить дамбу, и вода до домов не дошла, но ущерб стихия все же нанесла ощутимый. Уровень реки поднимается на глазах.

По всему краю сохраняется опасная обстановка. в четырех районах введен режим ЧС. Спасатели работают в круглосуточном режиме. Там, где это необходимо, организованы лодочные переплавы и пункты обогрева.

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